Росія зруйнувала чи пошкодила майже 800 об'єктів сфери культури в Україні - Мінкультури

У Міністерстві культури та інформаційної політики заявляють, що російські війська зруйнували чи пошкодили майже 800 об'єктів сфери культури в Україні.

"В Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили близько 800 об'єктів сфери культури", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства з посиланням на міністра Олександра Ткаченка.

За його словами, влада веде активну роботу, зокрема з ЮНЕСКО, над тим, щоб зміцнити ці об'єкти напередодні зими, зокрема, отримати генератори.

"Нам важливо наразі пройти зиму, щоб музеї були в теплі, щоб була електрика. І щоб у результаті культурне життя в країні тривало", - додав Ткаченко.