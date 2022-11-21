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15:31 21.11.2022

Зеленський закликав Парламентську асамблею НАТО підтримати заявку України на членство в альянсі та ЄС

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Зеленський закликав Парламентську асамблею НАТО підтримати заявку України на членство в альянсі та ЄС

Президент України Володимир Зеленський закликав Парламентську асамблею НАТО підтримати заявку України на членство в альянсі та Європейському Союзі.

"Україна має стати повноправним членом Європейського Союзу та НАТО. Я закликаю вас підтримати наші заявки на членство в ЄС та альянсі", - заявив Зеленський, виступаючи через відеозв'язок перед учасниками засідання Парламентської асамблеї НАТО у понеділок.

Він наголосив, що народ України не просто вірить, а впевнений у тому, що зможе захиститися у війні Росії проти України та повернути кордони об'єднаної Європи протягом усього східного та південного кордонів Української держави.

"Українці не просто вірять – українці знають, що сила нашої демократії буде гарантією того, що жодна тиранія на схід від нас не зможе загрожувати Європі. Але щоб реалізувати все це, ми маємо використати всю силу нашої з вами спільноти, весь потенціал нашої співпраці для того, щоб крок за кроком зупинити цю терористичну російську війну та повернути мир", - сказав президент.

Теги: #заявка #па_нато #зеленський

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