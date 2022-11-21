ПРООН та ЄС оголосили про виділення 35 млн євро для підтримки якнайшвидшого відновлення громад, які постраждали від війни

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та Європейський Союз оголосили про додаткове виділення коштів у розмірі 35 млн євро (34,4 млн доларів США) на реалізацію програми ПРООН щодо підвищення стійкості та відновлення України.

"Основною метою програми є підтримати Україну, яка чинить спротив повномасштабному вторгненню Росії, підтримуючи зусилля з раннього відновлення та реконструкції, наскільки дають змогу умови, та сприяючи швидкому поверненню до процесів розвитку для підтримки досягнення цілей сталого розвитку", - йдеться у повідомленні ПРООН у понеділок.

Новий внесок підтримає ініціативи, спрямовані на посилення стійкості та раннє відновлення співтовариств в обраних цільових регіонах України, шляхом розширення доступу до якісних державних послуг, наприклад у закладах охорони здоров'я, підвищення безпеки співтовариств та громадської безпеки і зміцнення місцевих соціальних зв'язків на місцевому рівні. Згідно з цифровою стратегією ПРООН на 2022-2025 роки, у проєкті максимально, наскільки це можливо, застосовуватимуть цифрові технології та рішення для подолання певних викликів у сфері розвитку.

"У червні цього року ЄС надав Україні статус кандидата на членство в ЄС. Цей внесок стане частиною заходів підтримки, які прискорять рух у ЄС, допомагаючи Україні продовжувати забезпечувати потреби населення, яке страждає через російську агресію", - сказав голова Представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас.