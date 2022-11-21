Події

13:26 21.11.2022

У найближчі дві доби в Україні очікуються мокрий сніг і дощі, подекуди туман

2 хв читати
У найближчі дві доби в Україні очікуються мокрий сніг і дощі, подекуди туман

У вівторок, 22 листопада, в східній частині, у Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях, а також у Криму очікуються дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

На решті територій без опадів, лише вночі в північних і центральних областях мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень в Одеській і Миколаївській областях до 6° тепла.

У всій країні, крім півдня і сходу, на дорогах місцями ожеледиця, вночі в західних областях подекуди туман.

Вітер північно-західний із переходом у південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві вночі 22 листопада мокрий сніг і дощ, слабке налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, в Києві найвищу температуру вдень 22 листопада було зафіксовано в 1926 році - 13,2° вище нуля, найнижчу вночі - 15,7° морозу в 1921 році.

У середу, 23 листопада, вночі в східних, удень - у західних, подекуди також у північних і центральних областях дощ, на заході та півночі з мокрим снігом. На решті територій без опадів.

На дорогах, окрім півдня, на дорогах місцями ожеледиця, на Правобережжі вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, у східних областях західний, 5-10 м/с.

Температура вночі в більшості західних, північних і центральних областей 2-7° морозу, на решті територій близько 0°, на крайньому півдні 1-6° тепла. Вдень у більшості західних і північних областей від 3° морозу до 2° тепла, на півдні 8-13°, на решті територій 2-7° тепла.

У Києві вночі без опадів, удень подекуди невеликий дощ і мокрий сніг. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:17 21.11.2022
Вторгнення білоруських військ в Україну залишається малоймовірним - ISW

Вторгнення білоруських військ в Україну залишається малоймовірним - ISW

10:38 18.11.2022
Прогноз погоди на вихідні 19–20 листопада: від -3 до +17 °С

Прогноз погоди на вихідні 19–20 листопада: від -3 до +17 °С

12:53 17.11.2022
У п'ятницю та суботу майже у всій Україні снігопади, місцями з переходом у дощ, на дорогах ожеледиця

У п'ятницю та суботу майже у всій Україні снігопади, місцями з переходом у дощ, на дорогах ожеледиця

12:47 14.11.2022
В Україні у найближчі дві доби переважно без опадів, на заході мокрий сніг

В Україні у найближчі дві доби переважно без опадів, на заході мокрий сніг

07:48 13.11.2022
Американський генерал спрогнозував перебіг війни після деокупації Херсона

Американський генерал спрогнозував перебіг війни після деокупації Херсона

14:12 11.11.2022
В Україні у вихідні без опадів, уночі та вранці туман

В Україні у вихідні без опадів, уночі та вранці туман

12:05 11.11.2022
Прогноз погоди на вихідні 12–13 листопада: ловіть максимум листопадового комфорту!

Прогноз погоди на вихідні 12–13 листопада: ловіть максимум листопадового комфорту!

12:10 10.11.2022
В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, уночі та вранці туман

В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, уночі та вранці туман

12:56 09.11.2022
Найближчі дні в Україні будуть досить теплими, в низці областей невеликий дощ

Найближчі дні в Україні будуть досить теплими, в низці областей невеликий дощ

12:12 08.11.2022
В Україні найближчої доби без опадів, уночі та вранці місцями туман

В Україні найближчої доби без опадів, уночі та вранці місцями туман

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПА НАТО визнала РФ державою-терористом - Чернєв

Ізраїль пригрозив розпочати постачання високоточних ракет в Україну, якщо РФ закупить іранські ракети, - ЗМІ

Будівля СБУ в Херсоні може бути підірвана через неможливість виконати її повне розмінування - депутат облради

У Херсоні встановлено місця катівень у чотирьох приміщеннях

ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА. НАМ 30 РОКІВ. НАМ 270 ДНІВ

ОСТАННЄ

На Харківщині працює 98% котелень, запланованих до включення, - Синєгубов

ПА НАТО визнала РФ державою-терористом - Чернєв

Туреччина може розпочати сухопутну операцію проти курдів на півночі Сирії - Ердоган

25 молодих вчених України отримуватимуть іменні стипендії Героїв України - Героїв Небесної сотні - Міносвіти

Ізраїль пригрозив розпочати постачання високоточних ракет в Україну, якщо РФ закупить іранські ракети, - ЗМІ

ПРООН та ЄС оголосили про виділення 35 млн євро для підтримки якнайшвидшого відновлення громад, які постраждали від війни

Посол США привітала українців із Днем Свободи та Гідності: Ми знаємо, що Україна переможе, і ми будемо поряд із вами стільки, скільки буде потрібно

Будівля СБУ в Херсоні може бути підірвана через неможливість виконати її повне розмінування - депутат облради

Rozetka відновить роботу в Херсоні 23 листопада

У Херсоні встановлено місця катівень у чотирьох приміщеннях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА