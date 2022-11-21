У Херсоні встановлено місця катівень у чотирьох приміщеннях

Прокурори продовжують фіксувати злочини РФ на деокупованих територіях - встановлено місця катівень, облаштованих окупантами в чотирьох приміщеннях у Херсоні, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно з поліцейськими та експертами провели огляди чотирьох приміщень, де під час захоплення міста окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, під час окупації Херсона російські військові та представники спецслужб РФ у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи.

"Про це свідчать виявлені документи, зокрема так звані посвідчення представників окупаційної поліції, графіки чергувань, розклеєні позначки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск". Вилучено частини гумових кийків, дерев’яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних жителів струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін. У камерах і підвалах до людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство", - зазначається в повідомленні.

У прокуратурі повідомляють, що під час проведення слідчих дій із потерпілим у підвалі однієї з офісних будівель, де окупанти також облаштували катівню, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, кайданки та інші речі.

Як інформують в Офісі генпрокурора, нині встановлюються всі потерпілі від дій представників країни-агресора, триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Робота щодо встановлення місць розташування катівень і незаконних місць тримання людей триває. Правоохоронці продовжують збирати доказову базу для встановлення правосуддя над російськими військовими", - резюмується в повідомленні.