Події

11:41 21.11.2022

ДТЕК попередив про екстрені відключення на Одещині

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ДТЕК попередив про екстрені відключення на Одещині

На Одещині в понеділок уранці розпочалися екстрені відключення електроенергії, повідомляється на сайті "ДТЕК Одеські електромережі".

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - ідеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики ДТЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Теги: #дтек #одеська_область #відключення

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