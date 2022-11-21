ДТЕК попередив про екстрені відключення на Одещині

На Одещині в понеділок уранці розпочалися екстрені відключення електроенергії, повідомляється на сайті "ДТЕК Одеські електромережі".

"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - ідеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що енергетики ДТЕК разом із фахівцями НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами та органами державної влади роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.