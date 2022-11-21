Події

10:30 21.11.2022

Виїжджати з України у зв'язку з ситуацією в енергетиці не треба - К.Тимошенко

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Виїжджати з України у зв'язку з ситуацією в енергетиці не треба - К.Тимошенко

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що необхідності виїжджати з країни у зв'язку з відключеннями електроенергії не буде.

"Я хотів би заспокоїти - виїжджати з країни точно не треба буде. Не буде загального блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не лише на годину або дві, але вже є розуміння, що в будь-якому разі працює ДСНС, обласна влада для того, щоб розгортати пункти обігріву, а паралельно працюють енергетики, щоб протягом доби, двох, трьох налагоджувати енергетику", - сказав він в ефірі телемарафону.

Теги: #тимошенко #енергетика #ситуація

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