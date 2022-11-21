З Києва відправили до Херсона необхідну допомогу

Київ передав Херсону техніку, продовольчі набори, будівельні матеріали, а також інструменти, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"З’ясували гострі потреби і передаємо Херсону, зокрема техніку: 5 пасажирських автобусів, 4 вантажних авто, сміттєвоз, екскаватор, 2 карети швидкої. А також 11 генераторів ( 2кВт та 5кВт) та медичне обладнання: 30 апаратів ШВЛ, 30 апаратів для дихання (АМБУ), витратні матеріали", - написав Кличко у телеграм-каналі в понеділок.

Також у Херсон та в населені пункти, які знаходяться поруч, були передані продукти харчування, серед них "продовольчі набори і по 10 тонн рослинної олії, цукру та крупи".

Крім цього були передані теплий одяг та ковдри, а також будівельний матеріал, інструменти та інвентар.

"Плануємо надати від Києва Херсону і грошову підтримку. Київрада на найближчому засіданні розгляне виділення 50 мільйонів гривень. Так, як ми виділяли на відбудову містам і селищам Київської агломерації, що постраждали від окупації російськими варварами", - зазначив Кличко.