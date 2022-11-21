Події

08:49 21.11.2022

Кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу житлового будинку на Харківщині зросла до двох, рятувальники продовжують розбирати завали

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Кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу житлового будинку на Харківщині зросла до двох, рятувальники продовжують розбирати завали

Протягом доби російські окупаційні війська обстрілювали з мінометів та артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, увечері вони завдали ракетного удару С-300 по смт Шевченкове, є загибла та поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 особи отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області повідомила, що під завалами будинку в Шевченковому було знайдено 1 постраждалого у тяжкому стані, 1 людина загинула.

 

 

Теги: #постраждалі #обстріл #харківщина

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