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08:35 21.11.2022

Шмигаль привітав українців із Днем Гідності та Свободи: Століттями українська нація доводила, що ніхто не позбавить нас цих якостей

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Шмигаль привітав українців із Днем Гідності та Свободи: Століттями українська нація доводила, що ніхто не позбавить нас цих якостей

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав український народ із Днем Гідності та Свободи та заявив, що російському агресору не вдасться відібрати ці якості в українців.

"Гідність та Свобода вписані в генетичний код українців. Століттями українська нація доводила, що ніхто не позбавить нас цих якостей. Цю істину підтвердили й доленосні для Незалежної України революції та війна з російським загарбником. Агресор може спробувати лишити нас світла чи тепла, спробувати захопити наш дім, нашу землю, але йому не забрати в українців ані Гідність, ані Свободу", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у понеділок.

"Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за вільну Україну. Дякуємо", - зазначив прем'єр-міністр.

Він також висловив подяку "кожному українцю, який наближає нашу перемогу. Кожному нашому захиснику, кожному волонтеру".

 

 

 

Теги: #день_гідності #шмигаль

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