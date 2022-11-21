Вісім суден за два дні вийшли з портів "Великої Одеси" із 342 тис. тонн агропродукції

Чергові вісім суден із 342 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи вийшли за останні два дні з портів "Великої Одеси", повідомляє Адміністрація морського транспорту України на фейсбук-сторінці.

"З 1 серпня з портів "Великої Одеси" вийшли 483 судна, які експортували 11,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки", - зазначило відомство.

Воно уточнило, що "зерновим коридором" у неділю також рухалося 4 судна під завантаження 130,5 тис. тонн агропродукції.

Як повідомлялося, у Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії було підписано два документи про створення спочатку терміном на 120 днів коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморськ", Одеса та "Південний". Україна ставила за мету вийти на експорт 3 млн тонн агропродукції на місяць у рамках ініціативи.

Після заяви Росії 29 жовтня про вихід із "зернової ініціативи" через нібито атаки України на кораблі в Севастополі, експорт, що досяг 10 млн тонн, загальмувався і здійснювався з перебоями: загалом близько 100 тис. тонн за тиждень, тоді як раніше такі обсяги відправлялися в середньому за день.

Про зняття перешкод було заявлено 2 листопада, 17 листопада оголошено про продовження зернової ініціативи ще на 120 днів. Водночас, Україна заявляє, що здатна відвантажувати більше продукції, проте її відправлення стримується недостатньо ефективною роботою Спільного координаційного центру.