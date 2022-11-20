Прем'єр Польщі Моравецький: Поки що немає впевненості, звідки було випущено ракету по Пшеводову

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що слідчі у справі про ракетний удар по с.Пшеводов Люблінського воєводства (Польща) мають відеозаписи з камер прикордонної служби, але вони не показують зі 100% упевненістю, звідки була випущена ракета PolsatNews.

"Ми маємо продовжити збирання доказів, розслідування займе деякий час", - заявив Моравецький у неділю на пресконференції в Гельсінкі (Фінляндія).

На запитання, чи визнавала українська сторона, що це була їхня ракета, він відповів: "Цього ми ще не знаємо. Нехай над цим працюють експерти та прокурори". "Ми запросили до розслідування експертів з українського боку, а також міжнародних, натовських та американських експертів", - розповів прем'єр.

Глава польського уряду зазначив, що Польща хоче зберегти повну прозорість у розслідуванні цієї справи. "Зокрема ми хочемо, щоб наші українські друзі та партнери залишилися впевненими в результаті розслідування. Ось чому ми запросили їх до слідства", - сказав Моравецький.

Як повідомлялося, 15 листопада 2022 року збройними силами Російської Федерації було здійснено черговий тривалий масований обстріл усієї території України та її об'єктів критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводов Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок якої загинули двоє громадян Республіки Польща.