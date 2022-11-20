Найкращими переговорниками з Путіним є ЗС України

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі заявив, що найкращими, найефективнішими переговорниками з Володимиром Путіним є Збройні сили України.

"Не вірте путіну. путін розуміє тільки одне – силу. Яким чином ми можемо досягти миру? Ви говорили про процес переговорів. Я повністю підтримую і погоджуюсь. Без цього неможливо. А коли ми можемо розпочати переговори? Вони вже тривають. І у нас є дуже хороші переговорники. Чи ви знаєте, як вони називаються? Це – Збройні сили України", – цитує Порошенка пресслужба партії "Європейська солідарність".

"путін був проти виводу своїх військ з Київської області. Ми провели дуже успішні переговори – і викинули війська путіна з Київської області. Також після цього – з Чернігівської області, з Сумської області. Після цього ми провели дуже успішний раунд переговорів і викинули путінські війська з Харківської області. А ще пізніше – з Херсонської області. 50% території через такі переговори були повернені в Україну. Які ще переговори ви шукаєте?" – зазначив Порошенко.