На Харківщині ліквідовано пожежу в храмі

У неділю вдень у селі Андріївка (Ізюмський район Харківської області) сталася пожежа у храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про займання надійшло о 12:26.

"Після прибуття рятувальників було встановлено, що у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці горить дах на площі пожежі 80 кв.м. Пожежу було локалізовано о 13:12 та ліквідовано о 15:37", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До гасіння пожежі залучалися 18 фахівців особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки. Причина займання встановлюється.