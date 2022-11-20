Події

19:24 20.11.2022

На Харківщині ліквідовано пожежу в храмі

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На Харківщині ліквідовано пожежу в храмі

У неділю вдень у селі Андріївка (Ізюмський район Харківської області) сталася пожежа у храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про займання надійшло о 12:26.

"Після прибуття рятувальників було встановлено, що у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці горить дах на площі пожежі 80 кв.м. Пожежу було локалізовано о 13:12 та ліквідовано о 15:37", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

До гасіння пожежі залучалися 18 фахівців особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки. Причина займання встановлюється.

 

 

Теги: #храм #пожежа #ліквідація

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