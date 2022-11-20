Роботу в Україні втратили 5 млн людей, близько 7 млн покинули країну

Збройна агресія Росії позбавила 5 млн людей в Україні роботи, через бойові дії країну покинули вже близько 7 млн осіб, повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна на Польсько-українському економічному форумі, що відбувся наприкінці цього тижня.

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії продовжуються там, де було зайнято 10 млн осіб. Щонайменше 5 млн людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Істотно виріс рівень безробіття", - цитує Мінекономіки на сайті слова Бережної на дебатах з питань соціальної політики та викликів у контексті війни в Україні.

За її словами, саме тому серед ключових пріоритетів роботи уряду – стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці, повернення додому громадян і створення нових робочих місць.

Серед програм, спрямованих на вирішення цих проблем, заступниця міністра назвала доступне кредитування для бізнесу, релокацію підприємств з небезпечних територій у відносно безпечні, грантову підтримку розвитку підприємництва - "Еробота", залучення безробітних до суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення", програми допомоги з часткового безробіття.

"Ми розуміємо, що на шляху відновлення України, повернення наших людей перед нами стоять великі виклики та завдання. Сподіваємося, що міжнародні партнери підтримають нас у цьому, зокрема, і наш добрий друг Польща, в якій майже 1,5 млн українців зараз перебувають за програмою тимчасового захисту, ми прагнемо повернути додому всіх наших громадян, змушених виїхати через війну", - сказала Бережна.