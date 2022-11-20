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13:45 20.11.2022

У районі ЗАЕС у неділю було зафіксовано більше десятка вибухів, пошкоджено кілька будівель - МАГАТЕ

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У районі ЗАЕС у неділю було зафіксовано більше десятка вибухів, пошкоджено кілька будівель - МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляє про фіксацію більше десятка вибухів в районі ЗАЕС в неділю вранці і пошкодження декількох будівель на території станції, повідомляє пресслужба агентства.

"Експерти МАГАТЕ, що перебувають на ЗАЕС, повідомили в штаб-квартиру агентства, що поновилися обстріли поблизу і на території найбільшої в Європі АЕС, вранці за місцевим часом протягом короткого проміжку часу було чутно більше десятка вибухів. Група МАГАТЕ також могла бачити деякі вибухи зі своїх вікон", йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що на майданчику ЗАЕС були пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання, проте жодна з них поки що не має критичного значення для ядерної безпеки та захисту.

Повідомлень про постраждалих також не надходило. Уточнюється, що експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом станції і будуть продовжувати оцінювати ситуацію і повідомляти про неї.

В агентстві додають, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі звернувся до української та російської сторін з настійним закликом якомога швидше узгодити і ввести в дію зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

 

Теги: #магате #вибухи #заес

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