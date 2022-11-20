Події

13:15 20.11.2022

Огляд місця падіння ракети в Польщі закінчено - ЗМІ

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Огляд місця падіння ракети в Польщі закінчено - ЗМІ

Огляд місця падіння ракети в польському селі Пшеводув профільними служба закінчено, наразі правоохоронці вже не охороняють територію навколо місця падіння, повідомляє видання РАР в неділю.

Зазначається, що співробітників будь-яких служб, слідчих і експертів на місці падіння ракети вже немає, а територія навколо нього більше не охороняється.

Журналісти також повідомляють, що похорон одного з чоловіків, загиблих внаслідок падіння ракети, відбудеться в неділю. Другого загиблого чоловіка поховали напередодні.

Теги: #ракета #польща

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