Огляд місця падіння ракети в Польщі закінчено - ЗМІ

Огляд місця падіння ракети в польському селі Пшеводув профільними служба закінчено, наразі правоохоронці вже не охороняють територію навколо місця падіння, повідомляє видання РАР в неділю.

Зазначається, що співробітників будь-яких служб, слідчих і експертів на місці падіння ракети вже немає, а територія навколо нього більше не охороняється.

Журналісти також повідомляють, що похорон одного з чоловіків, загиблих внаслідок падіння ракети, відбудеться в неділю. Другого загиблого чоловіка поховали напередодні.