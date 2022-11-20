Події

11:12 20.11.2022

Із початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3 092 військових злочини - поліція

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На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, з початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 920,1 га території.

"Працівники вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежили територію загальною площею близько 1 920,1 га. Вилучено 26 380 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4 307", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 3 092 (зокрема, 44 за минулу добу) військових злочини, скоєні загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (2 716) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 319 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

За минулу добу правоохоронці разом з військовими на блокпостах перевірили 1 346 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 71 особу.

Теги: #поліція #харківська_область #деокупація

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