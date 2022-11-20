Українські військові продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна - Інститут вивчення війни

Українська армія продовжує здійснювати контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна в Луганській області, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, аналітики повідомляють, що Сили оборони України та російські окупанти ведуть запеклі бої в районі Куземівки.

У свою чергу загарбники намагаються наступати на позиції українських захисників у районі Бахмута, незважаючи на великі втрати особового складу. Зазначається, що українські війська відбили російські атаки на Білогорівку та Зеленопілля на північний схід від Бахмута та Кліщіївку на північний захід від Бахмута.

Крім того, в Інституті повідомляють, що окупанти посилюють свої позиції на тимчасово окупованій території Луганської, Донецької та Запорізької областей підрозділами, виведеними з Правобережжя Херсонської області, а також мобілізованими росіянами.

"Російські сили, ймовірно, продовжать використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних операцій у Донецькій області та утримання оборонних позицій у Луганській області", - йдеться у звіті.

В Інституті також зазначають, що представники американської розвідки напередодні заявили, що на початку листопада російські та іранські офіційні особи уклали угоду з виробництва іранських безпілотників на території Росії.

"Американські офіційні особи заявили, що ця угода може дати змогу Росії "різко збільшити свої запаси" іранських безпілотників", - наголосили в ISW.

Там додають, що російські ЗМІ продовжують активно обговорювати майбутню другу хвилю мобілізації в РФ, а число російських ув'язнених, судячи з усього, скоротилося приблизно на 6,5% з січня 2022 року, ймовірно, через інтенсивне вербування групи "Вагнера".

Крім того, повідомляється, що окупаційна влада намагається встановити повний контроль над інформаційним простором на окупованих територіях України і вживає заходів щодо виявлення українських партизан.