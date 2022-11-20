У результаті обстрілу Нікополя поранено чоловіка

У ніч проти неділі російські окупанти обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області, в результаті поранення отримав чоловік, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів. Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу", - написав Резніченко у телеграм-каналі у неділю вранці.

Також внаслідок обстрілу у Нікополі пошкоджено 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач.

Крім цього обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж. Пожежу рятувальники ліквідували.

У решті громад постраждалих немає, але понівечені приватні будинки та господарські будівлі.