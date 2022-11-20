Події

07:55 20.11.2022

У результаті обстрілу Нікополя поранено чоловіка

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У результаті обстрілу Нікополя поранено чоловіка

У ніч проти неділі російські окупанти обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області, в результаті поранення отримав чоловік, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів. Постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу", - написав Резніченко у телеграм-каналі у неділю вранці.

Також внаслідок обстрілу у Нікополі пошкоджено 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач.

Крім цього обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж. Пожежу рятувальники ліквідували.

У решті громад постраждалих немає, але понівечені приватні будинки та господарські будівлі.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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