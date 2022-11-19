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21:23 19.11.2022

Україна спільно з союзниками розпочала розробку декларації про український повітряний щит

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Україна спільно з союзниками розпочала розробку декларації про український повітряний щит

Україна і союзники розпочали розробку спільної декларації про український повітряний щит у зв'язку з ударами РФ, що тривають, по об'єктах критичної інфраструктури, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на Halifax International Security Forum.

"Оскільки російські удари по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури вочевидь триватимуть, Україні вкрай необхідна ефективна протиракетна оборона. Дуже оперативно, до настання зими! Ефективний захист нашого неба – важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит", - заявив Єрмак, повідомляє пресслужба глави держави.

Він зазначив, що мета декларації полягає в тому, щоб побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України. І це буде внеском у загальну авіаційну безпеку всього Європейського континенту.

"Україна вже робить величезний внесок у безпеку євроатлантичного регіону. Наша держава вже ефективно відображає найбільшу загрозу миру та стабільності євроатлантичного регіону. І робитиме це і далі", - наголосив Єрмак.

Він нагадав, що прагнення України до вступу до Альянсу залишається незмінним.

"Під час цієї війни значно зросла боєздатність української армії. І, як зазначив Президент Володимир Зеленський, Україна вже довела сумісність зі стандартами Альянсу, вони для нас реальні – на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії", - наголосив Єрмак.

"Я переконаний: членство України в НАТО значно зміцнить Альянс. Я щиро вдячний нашим партнерам, зокрема канадцям, які мають таку ж думку та підтримують нас", - додав він.

Глава Офісу президента уточнив, що українська сторона розуміє необхідність згоди всіх 30 членів НАТО і те, що для узгодження позицій потрібен час.

"Тому на перехідний період нам необхідна консолідація зусиль партнерів для створення ефективних гарантій безпеки для України, щоб унеможливити повторення подібної агресії проти нашої країни в майбутньому. Ідея Київського безпекового договору, що був розроблений спільно з колишнім Генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, може дати рішення. Це має бути спільний документ про стратегічне партнерство, який об’єднує Україну та країни-гаранти. Принцип простий: безпека України залежить насамперед від її здатності захищатися. Щоб робити це ефективно, Україні потрібні довгострокові внески її союзників", - наполягає Єрмак.

Він наголосив, що гарантії безпеки повинні надходити від основної групи союзників України, які мають значний військовий потенціал. Вони мають бути готові взяти як політичні, так і юридичні зобов’язання. Поряд із зобов’язаннями щодо військової допомоги ширша група міжнародних партнерів повинна підтримувати набір невійськових гарантій на основі санкцій.

"Ми маємо гарантувати, що ціна агресії буде занадто високою для Росії. Допомога Україні в захисті, виживанні та здобутті перемоги є інвестицією в безпечніше майбутнє для всього світу", - зазначив він.

 

 

Теги: #декларація #ппо #розробка

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