У Києві розпочали обробку доріг протиожеледними засобами

У Києві розпочалися роботи з обробки доріг протиожеледними засобами. До робіт залучено 268 одиниць техніки "Київавтодору", повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Сніг прибрали на більшості вулиць міського і районного значення. Триває зачистка на автошляхах місцевого значення. Дорожня служба столиці вже близько доби працює без зупинки", - зазначається у повідомленні.

Нині триває активна обробка доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами. Зазначається, що після снігопаду у столиці очікується різке похолодання: за кілька годин температура з +1°C опуститься до -6°С.

Нові снігопади синоптики прогнозують у неділю.

" просимо водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто та не паркуватися на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Будьте максимально обачними на дорогах, дотримуйтесь усіх правил дорожнього руху", - наголошується в повідомленні.