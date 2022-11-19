Події

12:40 19.11.2022

Із ворожого полону повернули трьох морських піхотинців - ВМС ЗСУ

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Із ворожого полону повернули трьох морських піхотинців - ВМС ЗСУ

 Із російського полону звільнено трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України.

Як повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ, звільненим військовослужбовцям було надано першочергову медичну, психологічну допомогу.

"Військово-морські сили України ще раз доводять, що гасло "своїх не залишаємо" для нас не просто слова. Командування ВМС України і морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Теги: #полонені #вмс_зсу

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