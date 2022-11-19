Із ворожого полону повернули трьох морських піхотинців - ВМС ЗСУ

Із російського полону звільнено трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України.

Як повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ, звільненим військовослужбовцям було надано першочергову медичну, психологічну допомогу.

"Військово-морські сили України ще раз доводять, що гасло "своїх не залишаємо" для нас не просто слова. Командування ВМС України і морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.