Із початку повномасштабного вторгнення РФ пошкоджено 117 інфраструктурних об'єктів "Харківських тепломереж"

На відновлення харківської ТЕЦ-3, пошкодженої внаслідок російських обстрілів, спрямовано 70 млн грн із бюджетів різних рівнів.

"На реновацію ТЕЦ-3 спрямовано 70 млн грн із бюджету міської територіальної громади та кошти державного бюджету", - повідомляє пресслужба з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в місті загалом було пошкоджено 117 інфраструктурних об'єктів КП "Харківські теплові мережі" (ХТС), зокрема 44 котельні, 20 км магістральних трубопроводів, 46 центральних та сім індивідуальних теплових пунктів та три насосні станції.

Говорячи про відновлення пошкодженої інфраструктури, Терехов висловив сподівання на спільний проєкт із Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

"Ми працюємо всі разом. Сподіваємось також на реалізацію "Проєкту розвитку міської інфраструктури-2" спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що дасть змогу ХТС та "Харківводоканалу" отримати кошти на відновлення своїх об'єктів", - сказав Терехов.