Події

10:56 19.11.2022

Наслідком російського удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів - голова ОВА

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Наслідком російського удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів - голова ОВА

 Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста, повідомив голова обласної Військової адміністрації Олександр Старух.

"Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія в 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає понад 17 тисяч абонентів. Хоч би якими аргументами прикривалися російські загарбники, їх терористичні дії справді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи", - написав він у Telegram-каналі.

Аварійні служби та тепловики проводять необхідні роботи.

"У 60 будинків тепло вже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання – 23:00 сьогоднішнього дня", - повідомили в ОВА.

Теги: #запоріжжя #енергетика #обстріли

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