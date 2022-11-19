Наслідком російського удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів - голова ОВА

Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста, повідомив голова обласної Військової адміністрації Олександр Старух.

"Вибухи ракет призвели до пошкодження трубопроводів централізованого опалення та припинення подачі теплоносія в 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає понад 17 тисяч абонентів. Хоч би якими аргументами прикривалися російські загарбники, їх терористичні дії справді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи", - написав він у Telegram-каналі.

Аварійні служби та тепловики проводять необхідні роботи.

"У 60 будинків тепло вже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання – 23:00 сьогоднішнього дня", - повідомили в ОВА.