Ворог знову "градами" та артилерією атакував три ОТГ Дніпропетровської області

Російські війська вкотре атакували в ніч на суботу "Градами" та артилерією три ОТГ Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольщина вночі знову здригалася від ворожих пострілів. Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади – Нікопольську, Марганецьку та Мирівську", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, по населених пунктах ворог випустив понад 60 снарядів.

Постраждалих немає, є пошкодження житлових і господарських будівель.