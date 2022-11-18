У результаті ракетної атаки по Запоріжжю виникла пожежа на об'єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди

Унаслідок ракетної атаки по Запоріжжю виникла пожежа на об'єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"Цинічні путінські терористи знову підло атакували нічне Запоріжжя. Ворожі ракети влучили в один із об'єктів інфраструктури. Наразі там зафіксовано 5 прильотів. У результаті ворожої атаки виникла пожежа", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, під завалами можуть бути люди.

"Звичайні мирні люди, які просто перебували на той час на роботі і не становили абсолютно ніякої загрози", - додав він.

Куртєв зазначив, що на місці прильоту вже працюють рятувальники.

Як повідомлялося, російські окупанти в п'ятницю ввечері здійснили ракетний удар по Запоріжжю, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури.