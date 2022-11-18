На Донеччині тривають наджорстокі бої – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив "наджорстокі" бойові дії на Донеччині.

"Жодних пом'якшень боїв чи передишок не було. Тільки за вчорашню добу відбито сотні російських атак на Донеччині. Всі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі – справжні герої", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю ввечері.

Зеленський також особливо відзначив прикордонників Харківського та Сумського загонів, які діють саме на Донеччині – "їхні мінометні розрахунки дуже допомагають, не даючи спокою окупантам".

"На певних ділянках готуємо майбутні успіхи", – сказав Зеленський.