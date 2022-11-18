Події

22:43 18.11.2022

К. Тимошенко: Поїзди рейсу Київ-Херсон курсуватимуть по парних числах, по непарних – повертатимуться з Херсона до Києва

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К. Тимошенко: Поїзди рейсу Київ-Херсон курсуватимуть по парних числах, по непарних – повертатимуться з Херсона до Києва

Потяги рейсу Київ-Херсон курсуватимуть по парних числах, непарними – повертатимуться з Херсона до Києва, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Потяг до Херсона відправлятиметься з Києва парними числами, а повертатиметься назад – непарними. Як і цей поїзд, ми повернемо до Херсона все для нормального життя!", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у вагонах 200 пасажирів, які купили квитки "до перемоги" у спільній ініціативі "Укрзалізниці" та UNITED24.

 

 

 

Теги: #херсон #поїзди #рейси

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