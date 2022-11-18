К. Тимошенко: Поїзди рейсу Київ-Херсон курсуватимуть по парних числах, по непарних – повертатимуться з Херсона до Києва

Потяги рейсу Київ-Херсон курсуватимуть по парних числах, непарними – повертатимуться з Херсона до Києва, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Потяг до Херсона відправлятиметься з Києва парними числами, а повертатиметься назад – непарними. Як і цей поїзд, ми повернемо до Херсона все для нормального життя!", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у вагонах 200 пасажирів, які купили квитки "до перемоги" у спільній ініціативі "Укрзалізниці" та UNITED24.