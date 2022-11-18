Події

21:28 18.11.2022

Перші приблизно 20 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області вже підключені до електрики

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Перші приблизно 20 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області вже підключені до електрики

Енергетики вже забезпечили можливість підключення перших двох десятків населених пунктів деокупованої частини Херсонської області, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Перші приблизно двадцять населених пунктів у Херсонській області вже заживлені, десь 7 тисяч споживачів уже зі світлом. І далі рухатимемося вниз до Херсона", – сказав Сахарук в ефірі національного телемарафону у п'ятницю ввечері.

За його словами, над відновленням мереж працює близько 18 бригад різних операторів, шість із яких – компанії ДТЕК.

Оцінюючи ситуацію з електропостачанням у всій країні, він зазначив, що найтяжчою після найпотужнішої з початку війни атаки агресора 15 листопада вона залишається у Вінницькій, Львівській, Тернопільській та наддефіцитних через мережеві обмеження у Києві та області.

Щодо перспектив блекауту в країні і, зокрема, в Києві, Сахарук зазначив, що "сам по собі блекаут у повному обсязі теоретично можливий". Водночас, він висловив сподівання, що енергетикам вдасться швидко підняти енергосистему, навіть якщо відбудеться її тотальне відключення.

"Саме собою відключення системи не так страшно (…). Воно автоматично й відбувається заради того, щоб у нас не згоріла мережа, щоб зберегти контроль над системою. Головне – щоб була можливість підключитися (…). Якщо ми будемо чітко і вчасно ремонтувати мережі після обстрілу, забезпечувати себе обладнанням, щоб швидко відновлюватися, ймовірність такого сценарію буде низькою", – пояснив енергетик.

При цьому він висловив сподівання, що "мрія окупантів про блекаут", яку вони намагаються реалізувати із початку жовтня, обстрілюючи енергоінфраструктуру, ніколи не здійсниться завдяки Збройним силам України та професійності енергетиків.

Як повідомлялося, день тому Сахарук прогнозував підключення Херсона до електрики за 2-3 тижні. Крім того, він повідомляв, що частина необхідного енергообладнання для ремонтів є в Україні, а щодо дефіцитного, то тривають переговори щодо його постачання з інших країн. Він також зазначив, що розраховує на його виробництво на поверненому державі Запорізькому трансформаторному заводі.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія #херсонська_область

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