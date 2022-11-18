Електропостачання Києва та області знову забезпечується за стабграфіками після короткочасного запровадження аварійних

У Києві та області ввечері 18 листопада знову працюють лише стабілізаційні графіки після запровадження з 16:00 додаткових аварійних, повідомили мережеві оператори ДТЕК.

"НЕК "Укренерго" вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками", - йдеться в повідомленнях "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" в п'ятницю ввечері.

Як повідомлялося, на 18 листопада "Укренерго" анонсувало в Україні лише стабілізаційні відключення, вперше після масованого обстрілу 15 листопада, після чого в країні тотально запроваджували графіки аварійних відключень. Але з 16:00 п'ятниці у Києві та області, зокрема, було застосовано графіки аварійних відключень.