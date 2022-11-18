Події

20:25 18.11.2022

"Метінвест" має намір отримати компенсацію від росіян і направити її на розвиток українських заводів

3 хв читати
"Метінвест" має намір отримати компенсацію від росіян і направити її на розвиток українських заводів

Гірничо-металургійна група "Метінвест" має намір отримати компенсацію від Росії за зруйновані внаслідок війни підприємства та направити її на розвиток українських активів.

"Маємо отримати повну компенсацію за збитки від росіян і реінвестувати її у відновлення роботи українських заводів", - сказав генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков в ефірі програми Ian King Live на Sky News у Великій Британії.

За його словами, компанія допомагає Україні захищатись від російських атак. Він також поділився останніми новинами про поточну діяльність підприємств групи та представив в ефірі сталевий браслет "Азовсталь. Символ незламності", спільний проєкт із президентською благодійною платформою UNITED24 зі збору коштів для Збройних сил України. Участь "Метінвесту" у проєкті є частиною мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий Фронт".

"З перших днів повномасштабного вторгнення обидва наші акціонери (Рінат Ахметов та Вадим Новинський) вирішили, що компанія має підтримувати Збройні сили України. Тому, окрім використання нашого обладнання для створення лінії оборони, ми розробили нові способи виробництва броньованої сталі, яку наразі використовують у бронежилетах "Ми поставили українській армії та територіальній обороні понад 150 тис. бронежилетів. Ми також розробили нові сталеві мобільні укриття, які можна використовувати в польових умовах для обігріву та захисту військових від обстрілів", - повідомив топменеджер.

Крім того, група закуповує та постачає армії автомобілі, бронетехніку, тепловізори, рації тощо. Велика кількість техніки та обладнання, необхідних силам оборони України в польових умовах.

Відповідаючи на запитання, які великі активи компанії зараз працюють в Україні, гендиректор констатував, що зараз у групі в Україні два меткомбінати: один у Запоріжжі, інший – у Кам'янському. Вони обоє зараз працюють, їхні потужності завантажені приблизно на 50-60%. Компанія може виготовляти броньовані плити, сталеві укриття тощо.

Щодо зарубіжних активів групи, то вони зазнавали деяких труднощів спочатку переважно через те, що в роботі покладалися на напівфабрикати з "Азовсталі".

"З того часу ми урізноманітнили джерела постачання напівфабрикатів. Наприклад, тут, у Великій Британії, сляби зараз постачає British Steel, ThyssenKrupp. В Італії – це ADI. Ми знайшли різних постачальників, які можуть забезпечити нам необхідні обсяги", - сказав СЕО.

За його словами, у Великій Британії всі працюють в однакових умовах. І металургійна промисловість настільки конкурентна, наскільки це можливо.

"Але коли справа доходить до підтримки, і ми всі колеги, ми розуміємо, як ми можемо підтримувати один одного у галузі", - зазначив Риженков.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в окупованому Маріуполі, він повідомив, що в групі мало відомо про те, що зараз відбувається у Маріуполі.

"Там ще чимало людей, але мало що можуть сказати про те, що відбувається в місті. Наскільки я розумію, електропостачання нестабільне, немає води, опалення, у місті зараз гуманітарна катастрофа", - пояснив керівник компанії.

І знову висловив упевненість, що буде отримано компенсацію за зруйновані заводи.

"Ми впевнені, що маємо отримати повну компенсацію за збитки від росіян та реінвестувати її в українські заводи, щоб відновити їхню роботу", - резюмував топменеджер.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

 

 

Теги: #війна #компенсація #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 18.11.2022
"Метінвест" має намір отримати компенсацію від росіян і направити її на розвиток українських заводів - СЕО

"Метінвест" має намір отримати компенсацію від росіян і направити її на розвиток українських заводів - СЕО

17:04 18.11.2022
В Україні презентували перше аналітичне видання про війну Росії проти України

В Україні презентували перше аналітичне видання про війну Росії проти України

13:49 18.11.2022
Макрон висловив сподівання на те, що Україна повернеться до переговорів із РФ за посередництва постійних членів Ради безпеки ООН та Європи – ЗМІ

Макрон висловив сподівання на те, що Україна повернеться до переговорів із РФ за посередництва постійних членів Ради безпеки ООН та Європи – ЗМІ

09:59 18.11.2022
Позиції окупантів на сході Херсонської області стали вразливими - ISW

Позиції окупантів на сході Херсонської області стали вразливими - ISW

09:45 18.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 350 військових та 5 артсистем, збито 5 безпілотників та 6 крилатих ракет - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 350 військових та 5 артсистем, збито 5 безпілотників та 6 крилатих ракет - Генштаб ЗСУ

08:47 18.11.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 433 дитини, 837 – поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 433 дитини, 837 – поранено

19:17 17.11.2022
"Укренерго" повернуло електропостачання близько 70% споживачів у низці областей центрального регіону

"Укренерго" повернуло електропостачання близько 70% споживачів у низці областей центрального регіону

09:59 17.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових і 7 танків, збито 6 безпілотників - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових і 7 танків, збито 6 безпілотників - Генштаб ЗСУ

08:56 17.11.2022
Росія програла війну в Україні у стратегічному, оперативному і тактичному планах, вважає американський генерал Міллі

Росія програла війну в Україні у стратегічному, оперативному і тактичному планах, вважає американський генерал Міллі

19:49 16.11.2022
Зеленський переконаний, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає

Зеленський переконаний, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Донеччині тривають наджорстокі бої – Зеленський

Зеленський привітав сержантів ЗС України з професійним святом

Ситуація з енергопостачанням залишається важкою, але аварійних відключень поменшало

Перші приблизно 20 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області вже підключені до електрики

Електропостачання Києва та області знову забезпечується за стабграфіками після короткочасного запровадження аварійних

ОСТАННЄ

У результаті ракетної атаки по Запоріжжю виникла пожежа на об'єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди

ЗС України уразили живу силу ворога на Кінбурнській косі

На Донеччині тривають наджорстокі бої – Зеленський

Зеленський привітав сержантів ЗС України з професійним святом

Ситуація з енергопостачанням залишається важкою, але аварійних відключень поменшало

Окупанти у п'ятницю ввечері здійснили ракетний удар по Запоріжжю, пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури

К. Тимошенко: Поїзди рейсу Київ-Херсон курсуватимуть по парних числах, по непарних – повертатимуться з Херсона до Києва

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Планові відключення е/е застосують у суботу у всіх регіонах України

На деокупованих територіях Херсонщини знаходять нові катівні, у яких тримали навіть підлітків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА