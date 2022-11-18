Шмигаль: Через російські обстріли майже половина нашої енергетичної системи виведена з ладу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що через російські обстріли майже половина енергетичної системи країни виведена з ладу.

"На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній та критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення... Майже половина нашої енергетичної системи виведена з ладу", - сказав Шмигаль на спільній пресконференції з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом у п'ятницю у Києві.

З огляду на це прем'єр наголосив, що Україна потребує додаткової підтримки з боку партнерів, і у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, і додаткових фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу та іншої підтримки енергетичного сектору.