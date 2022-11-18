СБУ затримала колаборантку, яка очолювала "апарат" окупаційної адміністрації у Снігурівці

Служба безпеки України під час стабілізаційних заходів викрила ще одну ворожу поплічницю, яка працювала у незаконно створеній окупаційній адміністрації у звільненому районі Миколаївської області.

"Зловмисницею виявилась мешканка міста Снігурівка, яка приєдналась до окупаційної адміністрації держави-агресора та обіймала посаду "голови апарату" у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Снігурівського району", - повідомляється у телеграм-каналі СБУ у п'ятницю.

За інформацією української спецслужби, перебуваючи на незаконній посаді, колаборантка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, також вона пропонувала "місця" в лавах окупаційної адміністрації та опікувалася документами, необхідними для видачі "гуманітарної допомоги" та грошей окремій категорії місцевого населення окупованої Снігурівки.

"Колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи рашистів на території регіону. До злочинної діяльності жінка намагалася залучати місцевих жителів, з якими проводила відповідні співбесіди та пропагувала нібито покращення життя і підтримку зі сторони Російської Федерації серед місцевих мешканців", - наголошують у СБУ.

У повідомленні спецслужби зазначається, що після звільнення району зловмисниця намагалася втекти на тимчасово непідконтрольній території на півдні України, де планувала уникнути правосуддя.

"Проте не встигла. Співробітники Служби безпеки встановили її місцезнаходження і затримали. Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі строком до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади", - розповіли в СБУ.