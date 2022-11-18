Події

14:22 18.11.2022

Навіть в умовах війни "справи Майдану" безперервно розслідують та слухають у судах – Офіс генпрокурора

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Навіть в умовах війни "справи Майдану" безперервно розслідують та слухають у судах – Офіс генпрокурора

Прокурори та слідчі роблять усе необхідне для безперервного розслідування "справ Майдану" та розгляду їх у судах навіть в умовах повномасштабної російської агресії, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У повідомленні Офісу генпрокурора в п'ятницю значиться, що під час дискусії про результати розслідування злочинів, скоєних під час Революції гідності заступник генерального прокурора Олексій Хоменко наголосив на важливості безперервного розслідування цієї категорії справ.

Так, попри активні бойові дії, у 2022 році повідомлено про підозру у "справах Майдану" ще 27 особам. Зокрема, як інформують у прокуратурі, саме зараз повідомлено про підозру колишньому командиру "Беркуту" у Севастополі, який 18 лютого 2014 року фактично організував убивство підлеглими співробітниками міліції трьох осіб та заподіяння тілесних ушкоджень 201 людині. Пізніше, як повідомляють у прокуратурі, обійнявши посаду члена Ради Федерації Федеральних зборів РФ від так званої законодавчої влади міста Севастополя, ця людина підтримала військову агресію проти України.

"Цей приклад показує зв'язок дій на Майдані із війною. Ті особи, які вбивали людей на Майдані, зараз активно беруть участь у збройній агресії на боці ворога", – зазначив Хоменко.

Крім того, за інформацією Офісу генпрокурора, готова до передання до суду "магістральна справа" щодо колишніх президентів України, міністра внутрішніх справ України, глави Служби безпеки України та ще семи високопосадовців того часу.

"У зв’язку із зволіканням сторони захисту з ознайомленням із матеріалами слідства, суд, за клопотанням сторони обвинувачення, у вересні 2022 року обмежив захисникам підозрюваних строк для ознайомлення із матеріалами провадження – до травня 2023 року. Таким чином, вже у першій половині наступного року обвинувальний акт у цій важливій справі буде передано до суду", - йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора повідомляє, що прокурори продовжують забезпечувати підтримку публічного обвинувачення в судах щодо 247 обвинувачених, зокрема щодо п'яти колишніх співробітників спецроти "Беркут" у справі, що стосується масових розстрілів протестувальників на вул. Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.

Теги: #розслідування #справи_майдану

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