Події

13:02 18.11.2022

Водопостачання Миколаєва буде відновлено після відновлення електрики в Херсонській області - Кім

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Водопостачання Миколаєва буде відновлено після відновлення електрики в Херсонській області - Кім

Водопостачання Миколаєва буде відновлено повністю після відновлення електрики у Херсонській області, заявив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Відновлення водопостачання буде можливим повністю... після того, як буде електрика на Херсонщині... але ми працюємо, бригади залучені, щоб працювати не послідовно, а паралельно", - сказав Кім в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

Він переконаний, що водопостачання у місті буде відновлено найближчими тижнями.

Теги: #миколаїв #енергетика #водопостачання

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