За добу на півдні було знищено дві одиниці техніки

За добу на південному напрямку українські військові знищили дві одиниці ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Підбиття підсумків втрат ворожого війська ускладнено через віддаленість місць влучань. На даному етапі відомо про радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані. Решта потребує дорозвідування", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у ніч на п'ятницю.

Зазначається, що окупанти продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки.

"У Новій Каховці припинила роботу центральна міська лікарня. Все медичне обладнання та машини швидкої допомоги вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Ворог обстрілює правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримає під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон. Внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку.

Ворог обстріляв із РСЗВ Марганецьку громаду у Нікопольському районі, жертв немає.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами "Калібр".