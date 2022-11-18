Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка закликає Росію вивести військовослужбовців із Запорізької АЕС

Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка закликає Росію вивести військових із Запорізької АЕС та "припинити всі дії" на українських ядерних об'єктах, повідомляє Reuters.

Документ підтримали 24 із 35 країн, Росія та Китай проголосували проти. В'єтнам, Індія, Кенія, Намібія, Пакистан, Саудівська Аравія та ПАР вирішили утриматися, делегації Бурунді та Лівії не брали участі у голосуванні.

Згідно з текстом резолюції, Рада керуючих МАГАТЕ закликає РФ "припинити всі дії" на ядерних об'єктах в Україні.

Крім того, Рада закликає Росію "негайно вивести своїх військовослужбовців та інший персонал із електростанції на півдні України".