Події

07:33 18.11.2022

Жительці Борової, яка очолила "пенсійний фонд" під час окупації селища, заочно оголошено про підозру

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Жительці Борової, яка очолила "пенсійний фонд" під час окупації селища, заочно оголошено про підозру

Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно оголошено про підозру 53-річній мешканці смт Борова, яка під час окупації населеного пункту пішла на добровільну співпрацю із загарбниками.

"У липні, коли населений пункт був захоплений російськими загарбниками, жінка добровільно вступила на посаду "завідувача сектору обслуговування громадян смт Борова відділення пенсійного фонду Ізюмського району", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, жінка організовувала і контролювала роботу т.зв. пенсійного фонду у Боровій, а також налагодила робочі відносини з окупаційною "тимчасовою військово-цивільною адміністрацією Харківської області" та брала участь у нарадах окупаційної влади.

Їй інкримінується ч.5 ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

 

 

Теги: #підозра #окупація #борова

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