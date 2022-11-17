Координаційний центр у Стамбулі взяв до відома продовження "зернової угоди" та повідомляє про рух вантажів

Спільний координаційний центр (СКЦ) у четвер повідомив, що взяв до відома продовження стамбульської "зернової угоди" на 120 днів і продовжив роботу в рамках цих домовленостей.

"СКЦ бере до відома автоматичне продовження Чорноморської зернової ініціативи відповідно до колишніх умов ще на 120 днів, починаючи з 19 листопада, узгоджене сторонами ініціативи", - йдеться в повідомленні центру.

У СКЦ зазначили, що в четвер три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 98 840 тонн зерна та іншого продовольства.

Зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН судно Gokova-M перевозить 40 тис. тонн пшениці, призначеної для Афганістану та Ємену.

"Пшеницю буде перемелено на борошно в Туреччині та відправлено до Афганістану (30 тис. тонн) та Ємену (10 тис. тонн)", - уточнили в СКЦ.

Крім цього, судно Super Saka доставить до Саудівської Аравії 54 тис. тонн пшениці, суховантаж Nizar переправить до Туреччини 4 840 тонн соєвих бобів.

До українських портів прямує один суховантаж, який 17 листопада пройшов морським гуманітарним коридором.

СКЦ також повідомляє, що 69 суховантажів очікують дозволу на заходження до портів України, також 24 завантажені судна готуються до огляду в турецьких територіальних водах.

"Станом на 17 листопада загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 11 186 228 тонн. Загалом на цей момент було дозволено рух 941 судна: 470 на прибуття в українські порти та 471 - на вихід із них", - наголосили в СЦК.