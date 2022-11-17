Події

19:14 17.11.2022

Тігіпко заявив про створення проєкту як monobank у Польщі та орієнтацію на експорт інших бізнесів

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Тігіпко заявив про створення проєкту як monobank у Польщі та орієнтацію на експорт інших бізнесів

Війна та падіння внутрішнього ринку змушують приділяти максимальну увагу розширенню експорту та виходу українського бізнесу на зовнішні ринки, заявив засновник групи "ТАС" Сергій Тігіпко.

"Зараз починаємо створювати проєкт як monobank у Польщі – це унікальний продукт", – сказав він на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у Києві у четвер.

Тігіпко нагадав, що зараз у monobank 6,5 млн клієнтів і значна їхня частина за кордоном.

Бізнесмен зазначив, що недостатньо уваги до війни приділяв розвитку експортних можливостей. "Ті бізнеси, які були орієнтовані у мене на внутрішній ринок, – це проблема", – описав він поточну ситуацію.

Водночас, Тігіпко повідомив, що в умовах війни вдається нарощувати експорт, зокрема вагонобудівні підприємства групи підписали два контракти для Європи, один - стартап із будівництва інноваційних вагонів.

За його словами, гарні перспективи у продажу яблучного концентрату, металовиробів, цвяхів.

Бізнесмен також наголосив на важливості диверсифікації. "У нас і промисловий, і фінансовий (сектори), і сільське господарство – диверсифікація спрацювала. Я вірив у неї і зараз вірю", – наголосив він.

Тігіпко також поскаржився, що недостатньо уваги до війни приділяв резервам на випадок криз. За його словами, якби вони були більшими, то зараз він міг зробити більше вигідних угод, однак і так викупив 49% в одному з підприємств у одного з партнерів, а перед цим – частку іншого партнера, оскільки "сиплються люди".

Група "ТАС" заснована у 1998 році. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор (банківський та страховий сегменти), промисловість, нерухомість, венчурні проєкти.

 

 

Теги: #тігіпко #експорт #плани

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