Завершення реконструкції першої черги, будівництво та введення в експлуатацію другої черги Музею Голодомору-геноциду планується у 2022-2023 роках

Організаційний комітет із підготовки та проведення заходів у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні - геноциду українського народу затвердив План заходів на 2022-2023 роки.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики, основними заходами є: інформаційна кампанія, спрямована на висвітлення геноцидної суті Голодомору 1932-1933 років та нинішньої російської агресії проти України; завершення реконструкції першої черги, будівництво і введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду, розробка відповідної експозиції Національним музеєм Голодомору-геноциду; проведення роботи, спрямованої на визнання іноземними державами та міжнародними організаціями Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.