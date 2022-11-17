Події

19:03 17.11.2022

Завершення реконструкції першої черги, будівництво та введення в експлуатацію другої черги Музею Голодомору-геноциду планується у 2022-2023 роках

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Завершення реконструкції першої черги, будівництво та введення в експлуатацію другої черги Музею Голодомору-геноциду планується у 2022-2023 роках

Організаційний комітет із підготовки та проведення заходів у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні - геноциду українського народу затвердив План заходів на 2022-2023 роки.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики, основними заходами є: інформаційна кампанія, спрямована на висвітлення геноцидної суті Голодомору 1932-1933 років та нинішньої російської агресії проти України; завершення реконструкції першої черги, будівництво і введення в експлуатацію другої черги Національного музею Голодомору-геноциду, розробка відповідної експозиції Національним музеєм Голодомору-геноциду; проведення роботи, спрямованої на визнання іноземними державами та міжнародними організаціями Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Теги: #голодомор #музей

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