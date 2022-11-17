Події

17:46 17.11.2022

Суд постановив виплатити понад 16 млн євро компенсації рідним загиблих у катастрофі МН17

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Суд постановив виплатити понад 16 млн євро компенсації рідним загиблих у катастрофі МН17

Окружний суд Гааги постановив виплатити родичам загиблих в аварії рейсу МН17 компенсації на суму понад 16 млн євро.

Про це під час оголошення рішення повідомив суддя Гендрік Стейнгаус.

За його словами, суд оцінив 306 вимог про компенсацію відповідно до законодавства України. "Компенсація моральної шкоди, зокрема емоційної шкоди, надається на загальну суму, що перевищує 16 млн євро", - зазначено в судовому рішенні.

Стейнгаус зазначив, що за українським законодавством одностатеві партнери не мають права вимагати компенсацію. "Суд не застосовує цей виняток, оскільки він порушив би заборону на дискримінацію", - пояснив він.

Теги: #компенсації #мн17

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