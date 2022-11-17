Суд у справі про МН17 встановив, що влітку 2014 року вже тривав міжнародний воєнний конфлікт між Україною і контрольованою РФ "ДНР"

Окружний суд Гааги у своєму рішенні встановив, що на час аварії рейсу МН17 на території України вже тривав міжнародний воєнний конфлікт між Україною і так званою ДНР, яка перебувала під контролем Російської Федерації.

Таке роз'яснення суддя Гендрік Стейнгаус зробив під час оголошення рішення, яке відбулося в четвер у судовому комплексі Схіпгол.

За його словами, суд встановив, що в той період РФ здійснювала загальний контроль над "ДНР". Так, у багатьох керівників "ДНР" було російське громадянство і "тісні зв'язки з РФ". Як приклад суддя навів перехоплені розмови між тодішнім представником Кремля Сурковим і тодішнім так званим керівником "ДНР" Бородаєм. "Окрім цього, РФ допомагає в боротьбі (проти України), надаючи матеріально-технічне забезпечення, фінансування, постачаючи колони зі зброєю, які перетинають кордон", - зазначив суд.

Крім того, РФ давала вказівки, звіти про які потім передавалися в Москву, так само, як і Москва здійснювала планування конкретних операцій. "Наприклад, Слов'янськ: Москва не хоче, щоб Слов'янськ був зданий, але Гіркін приймає інше рішення, оскільки йому не надійшла допомога", - демонструє суд наявність ролі РФ.

Іншими фактами він назвав застосування російської військової техніки, так само як і залучення російських військових, скоординовані воєнні дії сепаратистів із російською армією. "РФ забезпечувала організацію і підготовку "ДНР" і здійснювала контроль, вирішуючи, хто обійме керівні посади. Суд дійшов висновку, що з травня 2014 року склалася ситуація, в якій РФ мала загальний контроль на території "ДНР". Отже, суд вважає, що з середини травня 2014 року на території України мав місце міжнародний воєнний конфлікт між Україною і "ДНР", яка перебувала під контролем РФ", - констатував суддя.