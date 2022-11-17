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17:23 17.11.2022

Зеленський про рішення суду в Гаазі: Необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися і замовники, тому що безкарність веде до нових злочинів

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Зеленський про рішення суду в Гаазі: Необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися і замовники, тому що безкарність веде до нових злочинів

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення суду в Гаазі, за яким двох громадян РФ і одного українця визнано винними в аварії пасажирського лайнера рейсу МН17, важливим, і наголосив на необхідності того, щоб на лаві підсудних опинилися і замовники.

"Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим", - написав президент у твіттері.

Раніше Окружний суд Гааги визнав двох громадян Росії і одного українця - Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського і Леоніда Харченка - винними в аварії пасажирського лайнера рейсу МН17 Малазійських авіаліній, унаслідок чого загинули 298 людей.

Ще одного обвинувачуваного - росіянина Олега Пулатова - суд визнав невинуватим.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, які були на борту, загинули. Дві третини пасажирів – піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи проводить міжнародна слідча група, до якої ввійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську.

Теги: #mh17 #зеленський

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