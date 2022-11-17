СБУ затримала депутата від Херсонської ОПЗЖ, який працював на окупантів

Працівники Служби безпеки України та Нацполіції затримали на деокупованій території Херсонщини місцевого депутата від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя", повідомляє СБУ.

"Він добровільно пішов на співпрацю з рашистами і зайняв керівну посаду в окупаційному "міністерстві внутрішніх справ Херсонської області Росії". Там працював у відділі "боротьби з економічними злочинами", який насправді тероризував місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки до бюджету РФ", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у четвер.

"Наразі його затримано, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - наголошується в повідомленні.