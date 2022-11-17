Події

10:15 17.11.2022

У Дніпрі п'ятеро постраждалих унаслідок ракетного удару - голова ОВА

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У Дніпрі п'ятеро постраждалих унаслідок ракетного удару - голова ОВА

Унаслідок російського ракетного удару по Дніпру у четвер, 17 листопада, постраждали п'ятеро людей, включаючи дитину, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Попередньо, п'ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Усі в лікарні у стані середньої важкості", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що ракети влучили у промислове підприємство, розпочалася сильна пожежа. Також пошкоджено житлові будинки поряд.

 

Теги: #удар #дніпро

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