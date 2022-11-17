Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових і 7 танків, збито 6 безпілотників - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 400 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок четверга, 17 листопада, становлять близько 83 тис. 110 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні сім танків і сім бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення - 2878 та 5804 одиниці відповідно.

За добу в Україні було знищено дві одиниці автомобільної техніки окупантів (включаючи цистерни з паливо-мастильними матеріалами) та збито шість безпілотників оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1860 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 4362 автомобілі та автоцистерни, 160 одиниць спецтехніки та 16 суден. Знищено 278 літаків та 261 гвинтокрил, збито 1531 безпілотник та 474 крилаті ракети.