Події

09:59 17.11.2022

Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових і 7 танків, збито 6 безпілотників - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових і 7 танків, збито 6 безпілотників - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 400 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок четверга, 17 листопада, становлять близько 83 тис. 110 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні сім танків і сім бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення - 2878 та 5804 одиниці відповідно.

За добу в Україні було знищено дві одиниці автомобільної техніки окупантів (включаючи цистерни з паливо-мастильними матеріалами) та збито шість безпілотників оперативно-тактичного рівня противника.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1860 артилерійських систем, 393 реактивні системи залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 4362 автомобілі та автоцистерни, 160 одиниць спецтехніки та 16 суден. Знищено 278 літаків та 261 гвинтокрил, збито 1531 безпілотник та 474 крилаті ракети.

Теги: #рф #війна #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 17.11.2022
Росія програла війну в Україні у стратегічному, оперативному і тактичному планах, вважає американський генерал Міллі

Росія програла війну в Україні у стратегічному, оперативному і тактичному планах, вважає американський генерал Міллі

08:16 17.11.2022
В українському небі зафіксовані перші чотири російські ракети

В українському небі зафіксовані перші чотири російські ракети

07:59 17.11.2022
ЗС України знищили два ворожі ударні дрони

ЗС України знищили два ворожі ударні дрони

19:49 16.11.2022
Зеленський переконаний, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає

Зеленський переконаний, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає

19:38 16.11.2022
Для України важливо, щоб Китай не обирав бік Росії - Зеленський

Для України важливо, щоб Китай не обирав бік Росії - Зеленський

19:16 16.11.2022
У ВР створено робочу групу щодо комплексного відновлення територій, які постраждали внаслідок агресії РФ – Шуляк

У ВР створено робочу групу щодо комплексного відновлення територій, які постраждали внаслідок агресії РФ – Шуляк

19:07 16.11.2022
Росія збереже державу, якщо позбавиться політики агресії - Зеленський

Росія збереже державу, якщо позбавиться політики агресії - Зеленський

12:37 16.11.2022
У Чехії визнали терористичним режим, що діє в РФ, - постанова нижньої палати парламенту

У Чехії визнали терористичним режим, що діє в РФ, - постанова нижньої палати парламенту

09:44 16.11.2022
РФ під час ударів по Україні 15 листопада витратила більшу частину високоточної зброї, що залишилася, - ISW

РФ під час ударів по Україні 15 листопада витратила більшу частину високоточної зброї, що залишилася, - ISW

09:39 16.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні майже 630 військових та десять артсистем, збито 75 ракет та 14 безпілотників – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Постраждалих від удару по Дніпру вже 14 - голова ОВА

Кількість постраждалих від удару по Дніпру зросла до 8 - мер

Над Київським водосховищем збито два безпілотники "Shahed" - Київська військова адміністрація

Над Києвом збито дві крилаті ракети - військова адміністрація

Шмигаль: Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш"

ОСТАННЄ

У "Дії" запустили функцію отримання виписки про місце проживання

Київ передасть партію допомоги для деокупованого Херсону – Кличко

Постраждалих від удару по Дніпру вже 14 - голова ОВА

Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі, троє постраждалих – голова Харківської ОВА

"Укрзалізниця" запускає благодійний продаж квитків на перший потяг до Севастополя

Кількість постраждалих від удару по Дніпру зросла до 8 - мер

Усі сторони погодилися продовжити Стамбульську зернову ініціативу, повідомив генсек ООН

За минулу годину над Києвом збито дві ракети та один Shahed - КМВА

Над Київським водосховищем збито два безпілотники "Shahed" - Київська військова адміністрація

У Дніпрі п'ятеро постраждалих унаслідок ракетного удару - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА