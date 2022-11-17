Канада виділила $34 млн військової допомоги Україні

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про надання нової військової допомоги у розмірі $34 млн Україні, повідомляє сайт канадського Міноборони.

"На віртуальній зустрічі Контактної групи з оборони України (UDCG) міністр оборони Аніта Ананд повідомила подробиці про останній транш військової підтримки України з боку Канади", - йдеться у повідомленні.

Канада надасть Україні додаткову військову допомогу приблизно на $34 млн. Міністр Ананд також зазначила, що Канада продовжить свою навчальну місію в Сполученому Королівстві в рамках операції UNIFIER до кінця 2023 року.

Зазначається, що цей пакет військової допомоги відповідає невідкладним пріоритетам, визначеним Україною, зокрема:

- близько $5 мільйонів на продовження надання найважливіших супутникових знімків Збройним силам України (ЗСУ);

- понад $18 мільйонів на додаткові безпілотні камери високої роздільної здатності; а також,

- до $10 мільйонів на надання додаткового зимового спорядження для підтримки Збройних сил України, включно з переносними обігрівачами, тепловими ковдрами та спальними мішками, отриманими від канадських компаній через Канадську комерційну корпорацію.

"Камери та супутникові знімки мають вирішальне значення для спостереження, розвідки та збору розвідувальних даних і доповнять 17,38 млн доларів на супутникові знімки та 62 безпілотні камери для України, які Канада вже виділила", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що ця допомога надходить з існуючих фондів і доповнює додаткову військову допомогу Україні у розмірі $500 млн, яку прем'єр-міністр оголосив у понеділок, 14 листопада.

14 листопада прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про виділення Україні пакета військової допомоги у розмірі САD500 млн. Ці кошти підуть на придбання обладнання для спостереження та зв'язку, палива та медикаментів.