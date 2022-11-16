Події

21:52 16.11.2022

Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається важкою, у регіоні застосовуються екстрені відключення е/е

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Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається важкою, у регіоні застосовуються екстрені відключення е/е

Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається важкою, у регіоні застосовуються екстрені відключення електроенергії, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"За рішенням "Укренерго" в регіоні застосовуються екстрені відключення електрики. Екстрені аварійні відключення — це вимушені вимикання. Їх неможливо передбачити та скласти графіки. Вранці фахівці зможуть дати прогноз того, коли зможемо вийти на відключення за графіком", - написав Кулеба у телеграм- каналі.

Він зазначив, що поточний тиждень очікується важким, наголосивши, що об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та альтернативним джерелом живлення. Також триває ліквідація наслідків учорашніх обстрілів.

"Прошу поставитися з розумінням до складної ситуації. Енергетики працюють над відновленням та стабілізацією системи", - підсумував глава ОВА.

 

 

 

Теги: #енергопостачання #київська

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